УЕФА оштрафовал «Марсель» в связи с армянской провокацией на матче с «Карабахом»

УЕФА оштрафовал французский футбольный клуб "Марсель" на 44 250 долларов.

Как передает Day.Az, в решении УЕФА говорится, что команду оштрафуют на 20 000 долларов за провокационные и политические лозунги.

Кроме того, команде придется выплатить дополнительный штраф в размере 24 250 долларов за неправильную организацию зрителей и использование болельщиками пиротехнических устройств.

Отметим, что в первом матче плей-офф Лиги конференций УЕФА 17 февраля азербайджанский футбольный клуб "Карабах" играл в гостях у французского "Марселя". Матч на стадионе "Велодром" завершился победой французов со счетом 3:1.

Группа армянских болельщиков на стадионе во время матча развернула провокационный баннер.