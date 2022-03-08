Азербайджанский дзюдоист - лидер европейского рейтинга

Один из лидеров сборной Азербайджана Мамедали Мехтиев (90 кг) возглавляет рейтинг лучших дзюдоистов Европы.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в мировой табели о рангах он идет на второй строчке, уступая узбеку Давлату Бабанову (Узбекистан), тогда как в классификации Европейского Союза дзюдо обосновался на первой строчке. С начала сезона Мамедали отличился дважды на рейтинговых турнирах, вначале выиграв серебро "Большого шлема" в Париже, а затем победив на аналогичном старте в Тель-Авиве.

Отметим, что это не первый случай, когда наш дзюдоист лидирует в континентальном рейтинге. В прошлом олимпийском цикле на первом месте в табели о рангах EJU шли Рустам Оруджев (73 кг) и Ирина Киндзерская (+78 кг).

