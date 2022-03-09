Главный тренер «Реала» об ответном матче с «ПСЖ»

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Пари Сен-Жермен". Его слова передает официальный сайт УЕФА, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Реал" знает себе цену, и поражение в первом матче было очень болезненным. Однако мы не сомневаемся, что в своем лучшем виде наша команда может на равных соперничать с лучшей версией "ПСЖ". Очень надеюсь, что завтра все мы увидим оптимальный "Реал"", - сказал Анчелотти.

В первой встрече "ПСЖ" обыграл "Реал" со счетом 1:0. Ответный матч пройдет 9 марта на домашнем стадионе мадридского клуба "Сантьяго Бернабеу".