Левандовски сделал самый быстрый хет-трик в истории Лиги чемпионов

"Бавария" одержала разгромную победу над "Зальцбургом" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 7:1, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Польский нападающий Роберт Левандовски оформил хет-трик. Форвард забил на 12-й, 21-й и 23-й минутах. Таким образом, поляк превзошел достижение Марко Симоне, который в 1996 году сделал хет-трик уже к 24-й минуте матча против "Русеборга". Теперь Левандовски является автором самого быстрого хет-трика в истории Лиги чемпионов.