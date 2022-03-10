Правительство Великобритании заблокировало продажу «Челси»

Все активы российского бизнесмена Романа Абрамовича заморожены, запрещены сделки с британскими физическими и юридическими лицами, введен запрет на поездки и введены транспортные санкции. Об этом сообщает официальный сайт Правительства Великобритании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Однако клуб ранее получил специальную лицензию на продолжение футбольной деятельности.

Абрамович приобрел "Челcи" в 2003 году за 140 млн фунтов cтерлингов. C тех пор лондонcкий клуб пять раз cтал чемпионом Английcкой премьер-лиги (АПЛ), по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз завоевал Кубок Англии, трижды - Кубок английcкой лиги.

В конце февраля Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда "Челси". 2 марта он объявил о том, что из-за санкций принял решение продать команду. Также россиянин заявил, что не намерен просить о возврате долга клуба в размере 1,51 млрд фунтов.

Абрамович намерен выручить от продажи английского клуба порядка 3 млрд фунтов. Пока ни один из потенциальных покупателей не назвал эту сумму.