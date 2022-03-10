Мы мечтали выступить на Чемпионате мира по акробатической гимнастике.

Об этом сказали в четверг Trend участники соревнований в Баку, спортсмены из Узбекистана Икромжон Носиров и Анастасия Пак, выступающие в составе смешанной пары, передает Day.Az.

"Данный чемпионат - наш первый большой старт. Мы рады, что находимся здесь, и имеем возможность выступать. Для нас гордость и большая ответственность представлять родной Узбекистан на таком масштабном соревновании. В Баку прилетели за три дня до старта, организаторы создали все условия, чтобы этот период прошел для нас комфортно и продуктивно. В Национальной арене гимнастики удобные тренировочный и соревновательный залы, много ковров, хорошее освещение", - сказали они.

По словам спортсменов, акробатическая гимнастика в Узбекистане успешно развивается.

"Нам хотелось бы, чтобы данная гимнастическая дисциплина стала еще популярнее. В составе пары мы выступаем уже на протяжении четырех лет. У нас такой вид спорта, где должно присутствовать взаимопонимание, и мы с полуслова понимаем друг друга, в работе это очень помогает", - добавили они.

Отметим, что 10-13 марта в Национальной арене гимнастики в Баку проходит Чемпионат мира по акробатической гимнастике. В чемпионате принимают участие 170 гимнастов из 17 стран мира.

На соревновании гимнасты в составе женских, смешанных и мужских пар, женских и мужских групп демонстрируют балансовые, темповые и комбинированные упражнения.

На 28-м Чемпионате мира по акробатической гимнастике Азербайджан в составе мужской пары представляют чемпионы Европы среди юниоров Даниэль Аббасов и Мурад Рафиев, в составе смешанных пар - победители международных турниров Сабир Агаев и Мехрибан Саламова, а также серебряные и бронзовые призеры чемпионата Европы Агасиф Рагимов и Разия Сеидли.