Чемпионат мира по акробатической гимнастике в Баку организован на высоком уровне. Об этом сказала в четверг Trend тренер грузинской команды Мариам Гиголашвили, передает Day.Az.

"В Баку грузинская команда по акробатической гимнастике приехала впервые. Атмосфера на соревнованиях прекрасная, и спортсмены счастливы находиться здесь. Организаторы создали отличные условия для всех участников. Программа соревнований тщательно продумана, учтены все необходимые детали", - сказала Гиголашвили.

По ее словам, подготовка грузинской команды к соревнованиям шла продуктивно.

"Гимнасты много и упорно тренировались перед чемпионатом мира. Мы стараемся делать все для развития в Грузии акробатической гимнастики и популяризации этой дисциплины. Лично для меня акробатика стала стилем жизни, ведь большую часть своего времени я провожу в тренировочном зале и посвящаю его подготовке спортсменов", - добавила тренер.

Отметим, что 10-13 марта в Национальной арене гимнастики в Баку проходит Чемпионат мира по акробатической гимнастике. В чемпионате принимают участие 170 гимнастов из 17 стран мира.

На соревнованиях гимнасты в составе женских, смешанных и мужских пар, женских и мужских групп демонстрируют балансовые, темповые и комбинированные упражнения.

На 28-м Чемпионате мира по акробатической гимнастике Азербайджан в составе мужской пары представляют чемпионы Европы среди юниоров Даниэль Аббасов и Мурад Рафиев, в составе смешанных пар - победители международных турниров Сабир Агаев и Мехрибан Саламова, а также серебряные и бронзовые призеры чемпионата Европы Агасиф Рагимов и Разия Сеидли.