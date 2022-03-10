ЧМ в Баку: Азербайджанские гимнасты Даниэль Аббасов и Мурад Рафиев прошли в три финала

Азербайджанские гимнасты Даниэль Аббасов и Мурад Рафиев, выступающие в составе мужской пары на Чемпионате мира по акробатической гимнастике в Баку, прошли в финал по балансовым упражнениям, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Результат гимнастов за балансовое упражнение составил 27.520 балла. Напомним, ранее они продемонстрировали темповое упражнение, за которое получили от судей 26.600 балла, а также прошли в финал в данной категории.

Результат Аббасова и Рафиева за два упражнения (балансовое и темповое) составил 54.120 балла. Таким образом азербайджанские спортсмены завоевали путевку в финал в комбинированных упражнениях.

Даниэль Аббасов и Мурад Рафиев выступят на Чемпионате мира в трех финалах.

Отметим, что 10-13 марта в Национальной арене гимнастики в Баку проходит Чемпионат мира по акробатической гимнастике. В чемпионате принимают участие 170 гимнастов из 17 стран мира.

На соревнованиях гимнасты в составе женских, смешанных и мужских пар, женских и мужских групп представляют балансовые, темповые и комбинированные упражнения.

На 28-м Чемпионате мира по акробатической гимнастике Азербайджан в составе мужской пары представляют чемпионы Европы среди юниоров Даниэль Аббасов и Мурад Рафиев, в составе смешанных пар - победители международных турниров Сабир Агаев и Мехрибан Саламова, а также серебряные и бронзовые призеры чемпионата Европы Агасиф Рагимов и Разия Сеидли.