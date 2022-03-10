В ходе второй части квалификации первого дня соревнований 28-го Чемпионата мира по акробатической гимнастике в Баку определились финалисты среди женских групп (темповое упражнение), мужских пар (балансовое и комбинированное), женских пар (темповое и комбинированное) и мужских групп (балансовое), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В финал темпового упражнения среди женских групп прошли трио, представляющие Бельгию (28.830 балла), Португалию (28.410 балла), Израиль (27.540 балла), Австралию (27.320 балла), США (27.190 балла) и Германию (26.700 балла).

В финал балансового упражнения среди мужских пар прошли - Брайден МакДугалл и Энджел Феликс (США, 28.250 балла), Вадим Шульяр и Даниэль Дил (Казахстан, 27.880 балла), Даниэль Аббасов и Мурад Рафиев (Азербайджан, 27.520 балла), Фабио Беко и Бруно Рамалью (Португалия, 27.520 балла), Альбрехт Крецшмар и Тобиас Витера (Германия, 27.110 балла), Шарофиддин Махмудов и Миразиз Азизов (Узбекистан, 26.550 балла).

В финал комбинированного упражнения среди мужских пар прошли Брайден МакДугалл и Энджел Феликс (США, 56.330 балла), Вадим Шульяр и Даниэль Дил (Казахстан, 55.560 балла), Фабио Беко и Бруно Рамалью (Португалия, 54.500 балла), Даниэль Аббасов и Мурад Рафиев (Азербайджан, 54.120 балла), Альбрехт Крецшмар и Тобиас Витера (Германия, 54.090 балла), Жозе Морено и Хуан Дэниэл Молина (Испания, 51.400 балла), Шарофиддин Махмудов и Миразиз Азизов (Узбекистан, 50.580 балла).

В финал темпового упражнения среди женских пар прошли - Рита Феррейра и Ана Тейшейра (Португалия, 27.850 балла), Александра Рудакова и Дамира Талгат (Казахстан, 27.330 балла), Дорина Бернат и Ноэми Стэттнер (Венгрия, 26.250 балла), Кэтрин Борчердинг и Сьерра МакКаун (США, 26.140 балла), Амани Эгбор и Зои Нок (Великобритания, 26.100 балла), Александра МакУиртер и Анна Трэн-Дин (Австралия, 25.910 балла).

В финал комбинированного упражнения среди женских пар прошли - Рита Феррейра и Ана Тейшейра (Португалия, 56.600 балла), Александра Рудакова и Дамира Талгат (Казахстан, 54.130 балла), Амани Эгбор и Зои Нок (Великобритания, 53.050 балла), Дорина Бернат и Ноэми Стэттнер (Венгрия, 52.910 балла), Кэтрин Борчердинг и Сьерра МакКаун (США, 52.540 балла), Александра МакУиртер и Анна Трэн-Дин (Австралия, 51.580 балла), Камила Брускевич и Зофия Каминска (Польша, 49.400 балла), Джина де Виво и Леа Мари Петри (Германия, 47.050 балла).

В финал балансового упражнения среди мужских групп прошли команды, представляющие Бельгию (29.190 балла), Великобританию (28.380 балла), Израиль (28.260 балла), Германию (27.010 балла), США (24.350 балла), Узбекистан (23.920 балла).

Напомним, что в первой части квалификации первого дня соревнований были определены финалисты среди женских пар (балансовое упражнение), мужских пар (темповое упражнение) и смешанных пар (балансовое).

Отметим, что 10-13 марта в Национальной арене гимнастики в Баку проходит Чемпионат мира по акробатической гимнастике. В чемпионате принимают участие 170 гимнастов из 17 стран мира.

На соревнованиях гимнасты в составе женских, смешанных и мужских пар, женских и мужских групп представляют балансовые, темповые и комбинированные упражнения.

На 28-м Чемпионате мира по акробатической гимнастике Азербайджан в составе мужской пары представляют чемпионы Европы среди юниоров Даниэль Аббасов и Мурад Рафиев, в составе смешанных пар - победители международных турниров Сабир Агаев и Мехрибан Саламова, а также серебряные и бронзовые призеры чемпионата Европы Агасиф Рагимов и Разия Сеидли.