Первое выступление на Чемпионате мира по акробатической гимнастике в Баку прошло отлично

Наше первое выступление в ходе соревнований Чемпионата мира по акробатической гимнастике в Баку прошло отлично.

Об этом сказали Trend представляющие Израиль спортсмены Ади Хорвиц и Мерон Вайсман, выступающие в составе смешанной пары, передает Day.Az.

"Мы остались довольны нашим выступлением в ходе квалификации. В первый день все прошло удачно. Надеемся, что и завтра сможем показать достойный результат", - сказали они.

Гимнасты рассказали, с чего началось их увлечение акробатической гимнастикой. По словам Мерона Вайсмана, он с детства проявлял интерес к спорту, однако в начале занимался баскетболом, и только потом увлекся акробатикой. Ади Хорвиц призналась, что на ее выбор повлияла сестра.

"Акробатическая гимнастика дает нам возможность раскрыть свой потенциал, делать то, что другим кажется невозможным", - добавили спортсмены.

Отметим, что 10-13 марта в Национальной арене гимнастики в Баку проходит Чемпионат мира по акробатической гимнастике. В чемпионате принимают участие 170 гимнастов из 17 стран мира.

На соревнованиях гимнасты в составе женских, смешанных и мужских пар, женских и мужских групп представляют балансовые, темповые и комбинированные упражнения.

На 28-м Чемпионате мира по акробатической гимнастике Азербайджан в составе мужской пары представляют чемпионы Европы среди юниоров Даниэль Аббасов и Мурад Рафиев, в составе смешанных пар - победители международных турниров Сабир Агаев и Мехрибан Саламова, а также серебряные и бронзовые призеры чемпионата Европы Агасиф Рагимов и Разия Сеидли.