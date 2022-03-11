14 азербайджанцев попали в список лучших борцов мира

Объединенная организация борьбы (UWW) обнародовала обновленный рейтинг.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в число десяти лучших борцов в разных видах и весовых категориях вошли 14 представителей Азербайджана.

Лидером в 82 кг по греко-римской борьбе является чемпион мира Рафик Гусейнов. Интересно, что он же идет седьмым и в 77 кг.

Эльданиз Азизли (55 кг) и Санан Сулейманов (77 кг) идут 3-ми, Талех Мамедов (63 кг) - 5-й, Мурад Мамедов (60 кг) и Ульви Ганизаде (72 кг) - 7-е, Хасрат Джафаров (67 кг) - 9-й, а Бека Канделаки (130 кг) замыкает топ-10.

В вольной борьбе Гаджи Алиев (65 кг) и Осман Нурмагомедов (92 кг) идут 4-ми, Абубакр Абакаров (86 кг) - 5-й, а Туран Байрамов (70 кг) - 7-й.

Наконец, в женской борьбе Алена Колесник (59 кг) - 7-я, Мария Стадник (50 кг) - 9-я.

