В Баку стартовал второй день соревнований Чемпионата мира по акробатической гимнастике

11 марта в Национальной арене гимнастики в Баку стартовал второй день соревнований 28-го Чемпионата мира по акробатической гимнастике, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сегодня в первой половине дня пройдут квалификационные соревнования: смешанные и мужские группы выступят с темповыми упражнениями, а женские группы - с балансовыми. По итогам квалификационных соревнований определятся финалисты в данных программах, а также победители в командном зачете.

Во второй части соревновательного дня пройдут финалы среди женских, смешанных и мужских пар, женских и мужских групп в программе комбинированных упражнений.

В финале среди мужских пар Азербайджан представит дуэт - Даниэль Аббасов и Мурад Рафиев. Также, скорее всего, в финале среди смешанных пар выступит дуэт - Агасиф Рагимов и Разия Сеидли, результат которых станет известен после завершения квалификации.

Отметим, что 10-13 марта в Национальной арене гимнастики в Баку проходит Чемпионат мира по акробатической гимнастике. В чемпионате принимают участие 170 гимнастов из 17 стран мира.

На соревнованиях гимнасты в составе женских, смешанных и мужских пар, женских и мужских групп представляют балансовые, темповые и комбинированные упражнения.

На 28-м Чемпионате мира по акробатической гимнастике Азербайджан в составе мужской пары представляют чемпионы Европы среди юниоров Даниэль Аббасов и Мурад Рафиев, в составе смешанных пар - победители международных турниров Сабир Агаев и Мехрибан Саламова, а также серебряные и бронзовые призеры чемпионата Европы Агасиф Рагимов и Разия Сеидли.