Приобретенный на ЧМ в Баку опыт станет большим заделом на будущее

Приобретенный на 28-м Чемпионате мира по акробатической гимнастике в Баку соревновательный опыт станет большим заделом на будущее. Об этом сказали в пятницу Trend участники соревнований, азербайджанские гимнасты Сабир Агаев и Мехрибан Саламова, выступающие в составе смешанной пары, передает Day.Az.

"Я осталась очень довольна выступлением нашей пары. Считаю, что наш труд, упорные тренировки не прошли даром, мы продемонстрировали в квалификации неплохой результат", - сказала Мехрибан Саламова.

"Я тоже удовлетворен тем, как мы представили программу. Конечно, всегда есть к чему стремиться, и в дальнейшем, учитывая выступление на чемпионате, мы будем улучшать и совершенствовать свою программу", - добавил Сабир Агаев.

Гимнасты подчеркнули, что выступать в Национальной арене гимнастики в Баку, в родном зале - это прекрасное чувство.

"Соперники на ЧМ сильные, но с учетом того, что это наше первое соревнование во взрослой возрастной категории, думаю, мы неплохо справились. Надеюсь, что полученный соревновательный опыт поможет нам в дальнейшем", - сказали спортсмены.

Сабир Агаев и Мехрибан Саламова также рассказали, что после ЧМ будут готовиться к Кубку мира, проведение которого запланировано на май месяц в Португалии.

Отметим, что 10-13 марта в Национальной арене гимнастики в Баку проходит Чемпионат мира по акробатической гимнастике. В чемпионате принимают участие 170 гимнастов из 17 стран мира.

На соревнованиях гимнасты в составе женских, смешанных и мужских пар, женских и мужских групп демонстрируют балансовые, темповые и комбинированные упражнения.

На 28-м Чемпионате мира по акробатической гимнастике Азербайджан в составе мужской пары представляют чемпионы Европы среди юниоров Даниэль Аббасов и Мурад Рафиев, в составе смешанных пар - победители международных турниров Сабир Агаев и Мехрибан Саламова, а также серебряные и бронзовые призеры чемпионата Европы Агасиф Рагимов и Разия Сеидли.