Азербайджанские гимнасты прошли еще в два финала на Чемпионате мира в Баку

Азербайджанские гимнасты Агасиф Рагимов и Разия Сеидли, выступающие в составе смешанной пары, прошли в финалы темпового и комбинированного упражнения на 28-м Чемпионате мира по акробатической гимнастике в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

За темповое упражнение Агасиф Рагимов и Разия Сеидли получили 29.090 балла, заняв второе место в квалификации. Учитывая результат за два упражнения (балансовое и темповое), гимнасты также прошли в финал комбинированного упражнения (57.850 балла).

Напомним, что накануне Рагимов и Сеидли прошли в финал балансового упражнения. Таким образом на чемпионате они выступят в трех финалах.

Вторая азербайджанская смешанная пара - Сабир Агаев и Мехрибан Саламова за темповое упражнение получила 26.340 балла и стала девятой, но не прошла в финал. Результат Агаева и Саламовой за два упражнения составил 53.230 балла (также девятое место).

Отметим, что 10-13 марта в Национальной арене гимнастики в Баку проходит Чемпионат мира по акробатической гимнастике. В чемпионате принимают участие 170 гимнастов из 17 стран мира.

На соревнованиях гимнасты в составе женских, смешанных и мужских пар, женских и мужских групп демонстрируют балансовые, темповые и комбинированные упражнения.

На 28-м Чемпионате мира по акробатической гимнастике Азербайджан в составе мужской пары представляют чемпионы Европы среди юниоров Даниэль Аббасов и Мурад Рафиев, в составе смешанных пар - победители международных турниров Сабир Агаев и Мехрибан Саламова, а также серебряные и бронзовые призеры чемпионата Европы Агасиф Рагимов и Разия Сеидли.