В Баку великолепная Национальная арена гимнастики, и мы получаем огромное удовольствие, выступая здесь. Об этом сказали в пятницу Trend участники Чемпионата мира по акробатической гимнастике в Баку, спортсмены из Великобритании Наташа Хатчинсон и Дилан Хауэллс, выступающие в составе смешанной пары, передает Day.Az.

"Квалификационные соревнования прошли хорошо, и результат нас порадовал. Во время первой квалификации мы немного волновались. Но обычно на второй день соревнований волнение проходит, так как мы полностью адаптируемся и справляемся с переживаниями. В целом настрой в нашей сборной хороший, все нацелены продемонстрировать хороший результат", - сказали спортсмены.

Они подчеркнули, что ЧМ в Баку проходит на высоком уровне.

"Все замечательно, и мы получаем удовольствие от участия в чемпионате", - добавили гимнасты.

Отметим, что 10-13 марта в Национальной арене гимнастики в Баку проходит Чемпионат мира по акробатической гимнастике. В чемпионате принимают участие 170 гимнастов из 17 стран мира.

На соревнованиях гимнасты в составе женских, смешанных и мужских пар, женских и мужских групп демонстрируют балансовые, темповые и комбинированные упражнения.

На 28-м Чемпионате мира по акробатической гимнастике Азербайджан в составе мужской пары представляют чемпионы Европы среди юниоров Даниэль Аббасов и Мурад Рафиев, в составе смешанных пар - победители международных турниров Сабир Агаев и Мехрибан Саламова, а также серебряные и бронзовые призеры чемпионата Европы Агасиф Рагимов и Разия Сеидли.