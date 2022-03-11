Абрамовичу дали ограниченное время для продажи «Челси»

У владельца "лондонского "Челси" Романа Абрамовича есть всего 81 день, чтобы договориться о продаже клуба без получения какой-либо прибыли. Об этом сообщает Sky Sports, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

31 мая истечет "лицензия", позволяющая клубу играть до конца сезона. В противном случае не может быть гарантировано выживание "синих" как функционирующей структуры.

Напомним, 10 марта было объявлено, что Великобритания внесла российского бизнесмена в санкционный список, активы предпринимателя в стране будут заморожены. При этом клуб получил лицензию, дающую право продолжать осуществлять связанную с футболом деятельность.

В конце февраля Абрамович передал руководство клуба попечителям благотворительного фонда "Челси". 2 марта он объявил о том, что из-за санкций принял решение продать команду. Также россиянин заявил, что не намерен просить о возврате долга клуба в размере 1,51 млрд фунтов.

Абрамович приобрел "Челcи" в 2003 году за 140 млн фунтов cтерлингов. C тех пор лондонcкий клуб пять раз cтал чемпионом Английcкой премьер-лиги (АПЛ), по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз завоевал Кубок Англии, трижды - Кубок английcкой лиги.