«Челси» может потерять больше полумиллиарда фунтов из-за американской компании

Представители Nike не исключают возможного прекращения сотрудничества с "Челси".

Американская компания Nike, которая стала техническим спонсором "Челси" в 2016 году, не исключает возможности прекращения сотрудничества с лондонским клубом, сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В 2016 году клуб из Лондона и американская компания Nike подписали соглашение о сотрудничестве на 900 миллионов фунтов сроком на 15 лет.

Если компания откажется взаимодействовать с "Челси", то лондонцы могут потерять порядка 540 миллионов фунтов.

Напомним, 10 марта было объявлено, что Великобритания внесла Романа Абрамовича в санкционный список, активы предпринимателя в стране будут заморожены. При этом клуб получил лицензию, дающую право продолжать осуществлять связанную с футболом деятельность.

В конце февраля Абрамович передал руководство клуба попечителям благотворительного фонда "Челси". 2 марта он объявил о том, что из-за санкций принял решение продать команду. Также россиянин заявил, что не намерен просить о возврате долга клуба в размере 1,51 млрд фунтов.