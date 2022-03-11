Надеемся завоевать в следующих финалах ЧМ "золото" или "серебро"

Нам предстоит выступить еще в двух финалах [балансовое и темповое упражнения] Чемпионата мира по акробатической гимнастике в Баку, и надеемся, что в этих программах сможем завоевать "золото" или "серебро".

Об этом сказали в пятницу Trend участники соревнований, азербайджанские гимнасты Даниэль Аббасов и Мурад Рафиев, выступающие в составе мужской пары, передает Day.Az.

Напомним, что Даниэль Аббасов и Мурад Рафиев, выступающие в составе мужской пары, завоевали "бронзу" Чемпионата мира в программе комбинированного упражнения.

"Мы остались довольны результатом. К чемпионату готовились упорно, много тренировались, оттачивали мастерство. Считаем, что в финале комбинированного упражнения мы смогли хорошо представить программу, и это отразилось в оценках, которые нам поставили арбитры. Безусловно, всегда есть к чему стремиться, и сегодня мы могли бы выступить лучше, но спорт есть спорт и здесь невозможно что-то запланировать или предугадать", - сказали они.

Спортсмены добавили, что соревнования чемпионата продолжаются, и им предстоит выступить еще в двух финалах, которые состоятся 12 и 13 марта.

"Будем стараться завоевать призовые места. Надеемся, что в этих программах сможем завоевать "золото" или "серебро", - сказали гимнасты.

Говоря о соперниках в финале комбинированного упражнения, азербайджанские спортсмены отметили, что у победителей уровень сложности в упражнении был выше.

"У представителей США сложность была выше, а вот оценки за артистизм и технику у нас почти одинаковые", - сказали бронзовые призеры чемпионата.

Отметим, что 10-13 марта в Национальной арене гимнастики в Баку проходит Чемпионат мира по акробатической гимнастике. В чемпионате принимают участие 170 гимнастов из 17 стран мира.

На соревнованиях гимнасты в составе женских, смешанных и мужских пар, женских и мужских групп представляют балансовые, темповые и комбинированные упражнения.