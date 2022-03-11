Смешанная пара из Бельгии завоевала "золото" ЧМ в Баку

Представляющие Бельгию гимнасты Брэм Рёттгер и Хелена Хейенс, выступающие в составе смешанной пары, завоевали золотую медаль в программе комбинированного упражнения на 28-м Чемпионате мира по акробатической гимнастике в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Результат спортсменов составил 29.110 балла.

"Серебро" у Наташи Хатчинсон и Дилана Хауэллса из Великобритании (29.030 балла), бронзовая медаль у Дэниэл Блинцов и Пиа Шутце, представляющих Германию (28.890 балла).

Азербайджанские гимнасты Агасиф Рагимов и Разия Сеидли с результатом 28.670 балла заняли пятое место в финале.

Отметим, что 10-13 марта в Национальной арене гимнастики в Баку проходит Чемпионат мира по акробатической гимнастике. В чемпионате принимают участие 170 гимнастов из 17 стран мира.

На соревнованиях гимнасты в составе женских, смешанных и мужских пар, женских и мужских групп представляют балансовые, темповые и комбинированные упражнения.