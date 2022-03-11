Мужская группа из Великобритании заняла первое место на Чемпионате мира по акробатической гимнастике в Баку

Мужская группа из Великобритании с результатом 29.410 балла заняла первое место на 28-м Чемпионате мира по акробатической гимнастике в Баку в программе комбинированного упражнения, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На втором месте мужская группа из Бельгии (29.160 балла), третью позицию заняла команда из Израиля (28.430 балла)

Отметим, что 10-13 марта в Национальной арене гимнастики в Баку проходит Чемпионат мира по акробатической гимнастике. В чемпионате принимают участие 170 гимнастов из 17 стран мира.

На соревнованиях гимнасты в составе женских, смешанных и мужских пар, женских и мужских групп представляют балансовые, темповые и комбинированные упражнения.