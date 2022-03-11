ЧМ в Баку: состоялась церемония награждения победителей среди смешанных пар, женских и мужских групп

11 марта в Национальной арене гимнастики в Баку прошла церемония награждения победителей и призеров 28-го Чемпионата мира по акробатической гимнастике среди женских и мужских групп, а также смешанных пар в программе комбинированного упражнения, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Среди женских групп "золото" завоевало трио из Бельгии, серебряные медали - женская группа из Португалии, "бронзу" завоевали представительницы США.

Среди смешанных пар на первую ступень пьедестала поднялись Брэм Рёттгер и Хелена Хейенс (Бельгия), на втором месте Наташа Хатчинсон и Дилан Хауэллс (Великобритания), третью позицию заняли Дэниэл Блинцов и Пиа Шутце (Германия).

Среди мужских групп золотую медаль завоевала команда Великобритании, на втором месте представители Бельгии, третью позицию заняла команда Израиля.

Отметим, что 10-13 марта в Национальной арене гимнастики в Баку проходит Чемпионат мира по акробатической гимнастике. В чемпионате принимают участие 170 гимнастов из 17 стран мира.

На соревнованиях гимнасты в составе женских, смешанных и мужских пар, женских и мужских групп представляют балансовые, темповые и комбинированные упражнения.