Назван игрок недели в Лиге Европы

Нападающий "Аталанты" Луис Мурьель признан игроком недели в Лиге Европы.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба УЕФА.

Колумбиец забил два гола и отдал результативную передачу в первом матче 1/8 финала с "Байером". На 23-й минуте украинский полузащитник бергамасков Руслан Малиновский восстановил равенство на табло после удара в верхний угол ворот. Ему ассистировал Луис Мурьель. Спустя две минуты колумбиец занес мяч в сетку ворот соперника после передачи украинца. На 49-й минуте связка Мурьель - Малиновский сработала еще раз.