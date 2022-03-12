«Реал» планирует оформить трансфер Мбаппе

Мадридский "Реал" планирует в ближайшие дни оформить трансфер форварда французского "ПСЖ" Килиана Мбаппе, передает Marca.

Отмечается, что переговоры между сторонами активизировались в последние дни. Официально о сделке не планируют объявлять до конца сезона, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Напомним, "ПСЖ" уступил по сумме двух матчей "сливочным". Первая встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу парижан, в ответной игре сильнее оказались испанцы - 3:1. По сумме двух встреч в четвертьфинал пробился "Реал".