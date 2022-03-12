Месси может досрочно покинуть "ПСЖ"

Футболист "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси может покинуть клуб еще до истечения его действующего контракта. Это может произойти уже после окончания текущего сезона, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По информации TMW, Месси не чувствует себя в Париже счастливым, а поражение клуба от мадридского "Реала" и вылет из Лиги чемпионов только все усугубило. После этого положение звезд "ПСЖ" - и Месси лично - подверглось сомнению.

Отметим, что контракт аргентинца с парижанами действует до лета 2023 года.