Сборные Азербайджана узнали соперников по отборам на ЕВРО

Определились группы мужской и женских сборных Азербайджана по волейболу в отборе на ЕВРО-2023.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, согласно последнему рейтингу Европейской конфедерации волейбола, стали известны и соперники наших команд. Так, мужская "милли" сыграет в группе A вместе с командами Турции и Дании. В финальную стадию пройдут победители групп и пять лучших команд, занявших второе место.

Женский коллектив попал в группу D вместе со сборными Словении, Грузии и Австрии. Здесь в финальную стадию смогут пройти команды, занявшие первое и второе места в своих отборочных группах.

Все матчи отборочного этапа пройдут в августе и сентябре этого года.

