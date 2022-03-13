В борьбу за медали ЧМ по акробатической гимнастике вступят азербайджанские спортсмены - ФОТО
13 марта в Национальной арене гимнастики в Баку пройдет заключительный день соревнований 28-го Чемпионата мира по акробатической гимнастике, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Сегодня пройдет финал по балансовому упражнению среди мужских и смешанных пар, а также финал по темповому упражнению среди женских пар, мужских и женских групп. Финальные соревнования начнутся в 16:00.
В финале балансового упражнения среди мужских пар в борьбу за медали вступят представители Азербайджана - дуэт Даниэль Аббасов и Мурад Рафиев. Их соперниками в финале являются представители США, Казахстана, Португалии, Германии и Узбекистана.
Также сегодня в финале балансового упражнения выступит азербайджанская смешанная пара Агасиф Рагимов и Разия Сеидли. Их соперниками в финале являются пары из Португалии, Израиля, Германии, Великобритании и Бельгии.
Отметим, что на данный момент в активе сборной Азербайджана на Чемпионате мира три медали - "серебро", завоеванное Агасифом Рагимовым и Разией Сеидли, и две "бронзы", которые принесли Даниэль Аббасов и Мурад Рафиев.
10-13 марта в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 28-й Чемпионат мира по акробатической гимнастике. В чемпионате принимают участие 170 гимнастов из 17 стран мира.
На соревнованиях гимнасты в составе женских, смешанных и мужских пар, женских и мужских групп представляют балансовые, темповые и комбинированные упражнения.
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