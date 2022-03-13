Азербайджанский кикбоксер победил армянского спортсмена
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Кикбоксер сборной Азербайджана Мухаммед Иманов стал обладателем пояса WJF.

Как сообщает  Day.Az, об этом сообщили в Федерации кикбоксинга Азербайджана.

Согласно информации, представитель Азербайджана в весовой категории 57 кг победил в схватке грузинского спортсмена армянского происхождения Гелу Ходжеляна.

Отметим, что Мухаммед Иманов является победителем молодежного первенства Европы WAKO и серебряным призером чемпионата мира среди взрослых.