https://news.day.az/sport/1444047.html Азербайджанский кикбоксер победил армянского спортсмена
Азербайджанский кикбоксер победил армянского спортсмена
Кикбоксер сборной Азербайджана Мухаммед Иманов стал обладателем пояса WJF.
Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в Федерации кикбоксинга Азербайджана.
Согласно информации, представитель Азербайджана в весовой категории 57 кг победил в схватке грузинского спортсмена армянского происхождения Гелу Ходжеляна.
Отметим, что Мухаммед Иманов является победителем молодежного первенства Европы WAKO и серебряным призером чемпионата мира среди взрослых.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре