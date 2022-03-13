«Вся Хорватия верит в то, что Эмрели станет новой звездой Динамо»

Бывший вратарь "Карабаха" Миро Варводич прокомментировал azerisport.com выступление форварда сборной Азербайджана по футболу Махира Эмрели в хорватском "Динамо", передает Day.Az.

"Вчера в чемпионате Хорватии встречались "Динамо" и "Хайдук". Эти матчи всегда бывают интересными. Вчерашняя игра тоже получилась очень хорошей (0:0). Все ждут от Махира Эмрели многого. Он очень хороший футболист. Ему нужно время на адаптацию. Думаю, после этого Махир полностью раскроется. Верю ли я в то, что Эмрели станет новой звездой "Динамо"? В это верит вся Хорватия. Время все покажет. Наставник "Динамо" Желько Копич тоже верит в Эмрели, и это придаст сил форварду. Видно, что у Махира сложились хорошие отношения с товарищами по команде. Они очень тепло его встретили. Уверен, что Махир раскроет в "Динамо" весь свой потенциал", - отметил хорватский голкипер.