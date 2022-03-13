В Баку стартовал заключительный день 28-го Чемпионата мира по акробатической гимнастике

13 марта в Национальной арене гимнастики в Баку стартовал заключительный день соревнований 28-го Чемпионата мира по акробатической гимнастике, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сегодня пройдет финал по балансовому упражнению среди мужских и смешанных пар, а также финал по темповому упражнению среди женских пар, мужских и женских групп.

Представители Азербайджана выступят в финалах балансового упражнения. Среди мужских пар нашу страну представит - дуэт Даниэль Аббасов и Мурад Рафиев, а среди смешанных пар - Агасиф Рагимов и Разия Сеидли.

Отметим, что на данный момент в активе сборной Азербайджана на Чемпионате мира три медали - "серебро", завоеванное Агасифом Рагимовым и Разией Сеидли, и две "бронзы", которые принесли Даниэль Аббасов и Мурад Рафиев.

10-13 марта в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 28-й Чемпионат мира по акробатической гимнастике. В чемпионате принимают участие 170 гимнастов из 17 стран мира.

На соревнованиях гимнасты в составе женских, смешанных и мужских пар, женских и мужских групп представляют балансовые, темповые и комбинированные упражнения.