ЧМ в Баку: спортсмены из Казахстана завоевали "золото" в программе балансового упражнения

Спортсмены из Казахстана с результатом 28.530 балла завоевали "золото" 28-го Чемпионата мира по акробатической гимнастике в Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Гимнасты заняли первое место в программе балансового упражнения.

Серебряную медаль завоевал мужской дуэт из Португалии - Фабио Беко и Бруно Рамалью (28.020 балла), "бронза" у мужской пары, представляющей США - Брайден МакДугалл и Энджел Феликс (27.900 балла).

Азербайджанские гимнасты Даниэль Аббасов и Мурад Рафиев с результатом 25.120 балла заняли шестое место.

Напомним, что ранее Даниэль Аббасов и Мурад Рафиев завоевали две бронзовые медали ЧМ в комбинированном и темповом упражнении.

Отметим, что 10-13 марта в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 28-й Чемпионат мира по акробатической гимнастике. В чемпионате принимают участие 170 гимнастов из 17 стран мира.

На соревнованиях гимнасты в составе женских, смешанных и мужских пар, женских и мужских групп представляют балансовые, темповые и комбинированные упражнения.