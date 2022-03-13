В Баку состоялась церемония награждения победителей ЧМ среди женских и мужских пар

13 марта в Национальной арене гимнастики в Баку прошла церемония награждения победителей и призеров 28-го Чемпионата мира по акробатической гимнастике среди женских и мужских пар в программе темпового и балансового упражнений соответственно, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Среди женских пар в программе темпового упражнения первую ступень пьедестала почета заняли представительницы Португалии - Рита Феррейра и Ана Тейшейра, на втором месте женский дуэт из Казахстана - Александра Рудакова и Дамира Талгат, на третьей позиции - Дорина Бернат и Ноэми Стэттнер, выступающие за Венгрию.

Среди мужских пар в программе балансового упражнения "золото" завоевали представители Казахстана - Вадим Шульяр и Даниэль Дил, "серебро" примерил мужской дуэт из Португалии - Фабио Беко и Бруно Рамалью, "бронзу" завоевал Брайден МакДугалл и Энджел Феликс из США.

Отметим, что 10-13 марта в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 28-й Чемпионат мира по акробатической гимнастике. В чемпионате принимают участие 170 гимнастов из 17 стран мира.

На соревнованиях гимнасты в составе женских, смешанных и мужских пар, женских и мужских групп представляют балансовые, темповые и комбинированные упражнения.