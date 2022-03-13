Смешанная пара из Бельгии завоевала "золото" ЧМ в Баку

Спортсмены из Бельгии Брэм Рёттгер и Хелена Хейенс, выступающие в составе смешанной пары, заняли первое место на 28-м Чемпионате мира по акробатической гимнастике в Баку в программе балансового упражнения, передает Day.Az со ссылкой на Trend. Результат спортсменов составил смешанной пары составил 29.360 балла.

На втором месте смешанная пара Наташа Хатчинсон и Дилан Хауэллс (Великобритания, 28.940 балла), на третьем месте смешанный дуэт - Дэниэл Блинцов и Пиа Шутце (Германия, 28.940 балла).

Азербайджанские гимнасты Агасиф Рагимов и Разия Сеидли с результатом 28.860 балла заняли четвертое место.

Напомним, что в активе сборной Азербайджана на Чемпионате мира три медали - "серебро", завоеванное Агасифом Рагимовым и Разией Сеидли, и две "бронзы", которые принесли Даниэль Аббасов и Мурад Рафиев.

Отметим, что 10-13 марта в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 28-й Чемпионат мира по акробатической гимнастике. В чемпионате принимают участие 170 гимнастов из 17 стран мира.

На соревнованиях гимнасты в составе женских, смешанных и мужских пар, женских и мужских групп представляют балансовые, темповые и комбинированные упражнения.