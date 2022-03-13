ЧМ в Баку: состоялась церемония награждения победителей среди смешанных пар, женских и мужских групп

13 марта в Национальной арене гимнастики в Баку прошла церемония награждения победителей и призеров 28-го Чемпионата мира по акробатической гимнастике среди женских и мужских групп в программе темпового упражнения, а также среди смешанных пар в программе балансового упражнения, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Среди женских групп в программе темпового упражнения первую ступень пьедестала почета заняли спортсменки из Бельгии, на второй позиции - трио из Португалии, третью позицию заняла женская группа, выступающая за Израиль.

Среди смешанных пар в программе балансового упражнения золотые медали завоевали спортсмены из Бельгии Брэм Рёттгер и Хелена Хейенс, "серебро" у дуэта - Наташа Хатчинсон и Дилан Хауэллс (Великобритания), бронзовые медали примерили - Дэниэл Блинцов и Пиа Шутце (Германия).

Среди мужских групп в программе темпового упражнения на первом месте группа, представляющая Великобританию, на второе место спортсмены из Израиля, третью позицию заняла группа, представляющая Бельгию.

Отметим, что 10-13 марта в Национальной арене гимнастики в Баку прошел 28-й Чемпионат мира по акробатической гимнастике. В чемпионате приняли участие 170 гимнастов из 17 стран мира.

На соревнованиях гимнасты в составе женских, смешанных и мужских пар, женских и мужских групп представили балансовые, темповые и комбинированные упражнения.