В Баку прошла торжественная церемония закрытия 28-го Чемпионата мира по акробатической гимнастике

13 марта в Национальной арене гимнастики в Баку состоялась торжественная церемония закрытия 28-го Чемпионата мира по акробатической гимнастике.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, прошел парад флагов стран, принявших участие в Чемпионате мира.

Состоялась церемония передачи флага Международной федерации гимнастики (FIG). Генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана Нурлана Мамедзаде передала флаг президенту Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабе, а он в свою очередь передал флаг представителю Федерации гимнастики Израиля Зине Харрис. Отметим, что следующий Чемпионата мира по акробатической гимнастике пройдет в Израиле.

Затем на мероприятии было продемонстрировано потрясающее по красоте гимнастическое представление.

Отметим, что 10-13 марта в Национальной арене гимнастики в Баку прошел 28-й Чемпионат мира по акробатической гимнастике. В чемпионате приняли участие 170 гимнастов из 17 стран мира.

На соревнованиях гимнасты в составе женских, смешанных и мужских пар, женских и мужских групп представили балансовые, темповые и комбинированные упражнения.

В активе сборной Азербайджана на Чемпионате мира три медали - "серебро", завоеванное Агасифом Рагимовым и Разией Сеидли, и две "бронзы", которые принесли Даниэль Аббасов и Мурад Рафиев.