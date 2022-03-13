Выражаю благодарность Федерации гимнастики Азербайджана за организацию 28-го Чемпионата мира по акробатической гимнастике.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в воскресенье президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабе на церемонии закрытия 28-го Чемпионата мира по акробатической гимнастике в Баку.

В своем выступлении Ватанабе также поблагодарил спортсменов и официальных лиц, принявших участие в соревнованиях.

"Выражаю благодарность Федерации гимнастики Азербайджана, волонтерам и всем партнерам за их труд в организации великолепного Чемпионата мира. Акробатическая гимнастика - один из самых артистичных и превосходных видов спорта. Это может вдохновить многих людей. В этот раз мое внимание привлекла гармония между музыкой и выступлениями, а также артистизм в исполнении упражнений.

Думаю, что данная гимнастическая дисциплина будет привлекать все больше людей. Выступления прекрасно отражали дружбу, веру и солидарность. Считаю, что в этот хаотичный период вы продемонстрировали пример человечеству", - отметил Ватанабе.

Затем президент Международной федерации гимнастики (FIG) объявил о закрытии 28-го Чемпионата мира по акробатической гимнастике.

Отметим, что 10-13 марта в Национальной арене гимнастики в Баку прошел 28-й Чемпионат мира по акробатической гимнастике. В чемпионате приняли участие 170 гимнастов из 17 стран мира.

На соревнованиях гимнасты в составе женских, смешанных и мужских пар, женских и мужских групп представили балансовые, темповые и комбинированные упражнения.