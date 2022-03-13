Впечатления от Чемпионата в Баку очень хорошие

Впечатления от 28-го Чемпионата мира по акробатической гимнастике в Баку очень хорошие.

Об этом сказала в воскресенье Trend главный тренер сборной Азербайджана по акробатической гимнастике Ирада Гурбанова, передает Day.Az.

"Впечатления хорошие, соревнования прошли на очень высоком уровне. По уровню организации, такого Чемпионата не было давно. Конечно, немного ощущается усталость, ведь до Чемпионата мира у нас прошли Всемирные соревнования среди возрастных групп. Мы болели, переживали за наших спортсменов", - отметила она.

Говоря о результатах азербайджанских гимнастов на Чемпионате, Ирада Гурбанова подчеркнула, что осталась довольна их выступлением.

"В целом я осталась довольно. Правда, сегодня мы немного расстроились - Агасифу Рагимову и Разии Сеидли не поставили те оценки, которые они заслужили. С программой они справились хорошо, и были достойны оценок выше. Что касается мужской пары - Даниэль Аббасов и Мурад Рафиев в последнем финале допустили ошибку, за что и были наказаны арбитрами. Тут никто не спорит", - сказала она.

Главный тренер также рассказала, что впереди азербайджанских спортсменов ждет Кубок мира в Португалии, а затем и в Польше, где они будут обкатывать новую программу.

"Обычно после старта мы анализируем программу, решаем, как сделать ее стабильнее и интереснее", - заключила она.

Отметим, что 10-13 марта в Национальной арене гимнастики в Баку прошел 28-й Чемпионат мира по акробатической гимнастике. В чемпионате приняли участие 170 гимнастов из 17 стран мира.

На соревнованиях гимнасты в составе женских, смешанных и мужских пар, женских и мужских групп представили балансовые, темповые и комбинированные упражнения.

По итогам соревнований в активе сборной Азербайджана три медали - "серебро", завоеванное Агасифом Рагимовым и Разией Сеидли, и две "бронзы", которые принесли Даниэль Аббасов и Мурад Рафиев.