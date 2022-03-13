В Азербайджане нас всегда принимают радушно и гостеприимно.

Об этом сказали в воскресенье Trend участники 28-го Чемпионата мира по акробатической гимнастике, спортсмены из Казахстана Вадим Шульяр и Даниэль Дил, выступающие в составе мужской пары, передает Day.Az.

Напомним, что дуэт - Вадим Шульяр и Даниэль Дил завоевал золотую медаль в программе балансового упражнения, и два "серебра" в программе темпового и комбинированного упражнения.

"Впечатления от Чемпионата незабываемые, эмоции переполняют, особенно после того как мы завоевали золотую медаль. Мы упорно шли к этой награде - тренировались, готовились, и вот добились этого замечательного результата. Все участники - достойные соперники, поэтому конкуренция была сильная", - отметили они.

Гимнасты рассказали, что организация крупных международных соревнований в Баку всегда проходит на высоком уровне.

"В Баку мы приезжаем не первый раз, были здесь на Кубке мира. От соревнований, организованных в Баку всегда масса положительных впечатлений", - заключили они.

Отметим, что 10-13 марта в Национальной арене гимнастики в Баку прошел 28-й Чемпионат мира по акробатической гимнастике. В чемпионате приняли участие 170 гимнастов из 17 стран мира.

На соревнованиях гимнасты в составе женских, смешанных и мужских пар, женских и мужских групп представили балансовые, темповые и комбинированные упражнения.