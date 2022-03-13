Еще два азербайджанских борца стали чемпионами Европы

В болгарском Пловдиве завершился чемпионат Европы по борьбе среди юношей до 23 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, в шестой день континентального первенства в борьбу вступили четыре последних азербайджанских борца вольного стиля.

Джабраил Гаджиев (74 кг) не дал шансов армянину Менуа Ярибекяну в первом раунде - 12:2. На четвертьфинале Гаджиев оказался сильнее австрийца Симона Мархля (4:3). Джабраил в полуфинальной схватке одолел турка Исмета Чифтчи - 7:3. В финале наш представитель встретился с румынским борцом Кристианом Бюро. Гаджиев с легкостью победил соперника со счетом 8:1 и во второй раз подряд выиграл чемпионат Европы U-23.

Абубакр Абакаров (86 кг) на старте досрочно победил болгарина Христо Илиева - 10:0. В четвертьфинале Абакаров победил представителя Франции Рахима Магамедова со счетом 6:0. Абубакр в полуфинале оказался сильнее турка Эмре Чифтчи - 14:2. В решающем матче член сборной Азербайджана не дал шансов молдавану Лилиану Балану. Абакаров, решивший судьбу финала всего за 38 секунд, стал чемпионом Европы.

Абдулджалил Шабанов (92 кг) в первой схватке досрочно победил албанца Эмияно Онузи - 10:0. Однако азербайджанский спортсмен проиграл в четвертьфинале грузину Давити Когашвили - 2:13.

Айдын Ахмедов (125 кг), вступивший в борьбу с четвертьфинала, победил армянина Ованнеса Магакяна - 5:1. Наш борец уступил в полуфинале грузину Соломону Манашвили - 5:9. В схватке за бронзу против представителя Греции Азамата Хосонова, наш борец одолел соперника со счетом 7:3 и взял "бронзу".

Таким образом, в последний день чемпионата Европы наши вольники завоевали 2 золотые и 1 бронзовую медаль. Отметим, что накануне сборная завоевала 2 золотые и 2 бронзовые медали.