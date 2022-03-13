Счастливы завоевать три медали на ЧМ в Баку - золотые призеры из Бельгии
Безумно счастливы завоевать три золотые медали на ЧМ в Баку.
Об этом сказали в воскресенье Trend золотые призеры 28-го Чемпионата мира по акробатической гимнастике, спортсмены из Бельгии Брэм Рёттгер и Хелена Хейенс, выступающие в составе смешанной пары, передает Day.Az.
"Признаемся, было нелегко, но мы довольны, что смогли продемонстрировать профессионализм и мастерство. Завоеванные золотые медали во всех трех упражнениях - многое значат для нас, мы упорно трудились, чтобы добиться такого великолепного результата. Спасибо за это нашим тренерам, а также родным, друзьям и товарищам по команде за поддержку", - отметили они.
Спортсмены рассказали, что занимаются акробатикой на протяжении шести-семи лет.
"Акробатика играет огромную роль в нашей жизни. Большую часть нашего времени проходит в тренировочном зале", - добавили они.
Рёттгер и Хейенс также подчеркнули, что соперники на соревновании были сильные, все демонстрировали высокий уровень подготовки.
Отметим, что 10-13 марта в Национальной арене гимнастики в Баку прошел 28-й Чемпионат мира по акробатической гимнастике. В чемпионате приняли участие 170 гимнастов из 17 стран мира.
На соревнованиях гимнасты в составе женских, смешанных и мужских пар, женских и мужских групп представили балансовые, темповые и комбинированные упражнения.
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