В Баку пройдет 27-й Чемпионат Азербайджана по художественной гимнастике

Вслед за национальными и международными соревнованиями по акробатической гимнастике на этот раз Национальная арена гимнастики в Баку откроет свои двери для "художниц", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На 27-м Чемпионате Азербайджана по художественной гимнастике, который пройдет 16-17 марта, будут соревноваться самые элегантные представительницы гимнастики.

На чемпионате в индивидуальной программе выступят гимнастки в двух возрастных категориях - "юниорки" (2007-2009 годов рождения) и "сениорки" (2006 года рождения и старше).

На чемпионате выступят 40 спортсменок из клуба "Оджаг Спорт", Бакинской школы гимнастики, Республиканской комплексной спортивной школы, представляющих Баку, а также гимнастки, представляющие другие города и регионы Азербайджана - Хырдалан (клуб "Зирвя"), Сумгайыт, Гянджу и Мингячевир.

Победители определятся как по отдельным предметам (мяч, обруч, булавы, лента), так и в многоборье.

В первый день чемпионата пройдут соревнования по многоборью среди "юниорок" и "сениорок", а во второй день состоятся финалы с отдельными предметами.

Отметим, что после двухлетнего перерыва благодаря смягчающим мерам в рамках особого карантинного режима зрители будут иметь возможность наблюдать за соревнованиями в Национальной арене гимнастики.

Желающие посетить соревнования в качестве зрителей должны иметь при себе действующий сертификат о вакцинации или иммунный сертификат, сертификат о противопоказании к вакцинации от COVID-19, за исключением лиц, не достигших 18-летнего возраста.

Зрители, желающие увидеть интересные и красочные выступления гимнасток, могут приобрести билеты онлайн на сайте https://iticket.az/ и в кассах города. Стоимость билета составляет 7 манатов.

Время начала соревнований 16 и 17 марта - 12:00.