Какую надпись хочет на своем надгробном камне Роналду?

Футболист Криштиану Роналду рассказал журналисту Пирсу Моргану о том, какую надпись он хочет оставить на своем надгробном камне. Как передает Day.Az, слова нападающего "Манчестер Юнайтед" цитирует The Sun.

Сообщается, что футболист хотел бы надпись: "Номер 1. Не номер 7, а номер 1". После этого журналист решил попросить Роналду обосновать в одном слове, почему он является лучшим футболистом в истории.

"Он сказал: "Мне нужно три слова. Больше, чем особенный. Единственный". А затем отправил два смеющихся смайлика", - делится Морган.