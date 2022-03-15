https://news.day.az/sport/1444508.html Какую надпись хочет на своем надгробном камне Роналду?
Какую надпись хочет на своем надгробном камне Роналду?
Футболист Криштиану Роналду рассказал журналисту Пирсу Моргану о том, какую надпись он хочет оставить на своем надгробном камне. Как передает Day.Az, слова нападающего "Манчестер Юнайтед" цитирует The Sun.
Сообщается, что футболист хотел бы надпись: "Номер 1. Не номер 7, а номер 1". После этого журналист решил попросить Роналду обосновать в одном слове, почему он является лучшим футболистом в истории.
"Он сказал: "Мне нужно три слова. Больше, чем особенный. Единственный". А затем отправил два смеющихся смайлика", - делится Морган.
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