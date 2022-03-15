Роналду одной фразой объяснил свое величие

Английский журналист Пирс Морган рассказал о переписке с нападающим "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду. Его слова приводит The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналист попросил Роналду одной фразой описать, почему он лучший игрок всех времен. "Больше, чем особенный. Я Единственный", - ответил футболист, добавив два смеющихся смайлика.

12 марта Роналду отметился дублем в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Тоттенхэм Хотспур". Благодаря этому он достиг отметки в 806 голов, забитых в официальных матчах. Таким образом, он побил рекорд австрийского и чехословацкого футболиста Йозефа Бицана.

14 января Роналду высказался о возможности выступать до 42 лет. Он заявил, что хочет остаться в футболе и пытается понять, как долго сможет играть. Роналду отметил, что его ежедневной целью остается получение удовольствия от происходящего.

Роналду - пятикратный победитель Лиги чемпионов. В составе МЮ португалец становился чемпионом в сезоне-2007/2008. С 2014 по 2018 год он четырежды выигрывал турнир вместе с "Реалом".