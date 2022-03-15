Футболист «Реала» установил историческое достижение

Футболист мадридского "Реала" Карим Бензема стал лучшим бомбардиром в истории французского футбола, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В матче чемпионата Испании против "Мальорки" Бензема отметился дублем, а "сливочные" победили со счетом 3:0.

На счету нападающего "Реала" 413 забитых мячей за карьеру. Второе место по этому показателю среди французов занимает Тьерри Анри, который уже завершил карьеру, забив 411 мячей.

Бензема выступает за "Реал" с 2009 года. В составе мадридцев он стал трехкратным чемпионом Испании, дважды выигрывал национальный Кубок, а также четыре раза брал Лигу чемпионов.

С 2004 по 2009 год Бензема играл за "Лион".