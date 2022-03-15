Азербайджанский боксер одержал очередную победу на чемпионате Европы

Член сборной Азербайджана Наби Искендеров провел вторую встречу на чемпионате Европы среди боксеров до 22 лет в хорватском городе Пореч.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, чемпион страны в весовой категории до 67 кг вслед за Лукой Никабадзе (Грузия) одержал победу над Аленом Ахметовичем (Хорватия).

Азербайджанский боксер в рамках 1/8 финала победил со счетом 5:0 (30:27, 30:27, 30:26, 30:27, 30:25).

Искандеров выйдет на ринг в 1/4 финала 19 марта. Его соперником будет француз Гюго Грау.

Отметим, что сегодня вечером на ринг выйдет другой член нашей сборной Мурад Аллахвердиев (80 кг).