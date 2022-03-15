https://news.day.az/sport/1444841.html Азербайджанский боксер одержал очередную победу на чемпионате Европы
Азербайджанский боксер одержал очередную победу на чемпионате Европы
Член сборной Азербайджана Наби Искендеров провел вторую встречу на чемпионате Европы среди боксеров до 22 лет в хорватском городе Пореч.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, чемпион страны в весовой категории до 67 кг вслед за Лукой Никабадзе (Грузия) одержал победу над Аленом Ахметовичем (Хорватия).
Азербайджанский боксер в рамках 1/8 финала победил со счетом 5:0 (30:27, 30:27, 30:26, 30:27, 30:25).
Искандеров выйдет на ринг в 1/4 финала 19 марта. Его соперником будет француз Гюго Грау.
Отметим, что сегодня вечером на ринг выйдет другой член нашей сборной Мурад Аллахвердиев (80 кг).
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