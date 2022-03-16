"Атлетико" обыграл "Манчестер Юнайтед" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Испанский футбольный клуб "Атлетико" со счетом 1:0 обыграл английский "Манчестер Юнайтед" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Гол на 41-й минуте забил Ренан Лоди. Первая встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась ничейным результатом - 1:1. По сумме двух матчей "Атлетико" вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, соперник команды определится 18 марта по итогам жеребьевки.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду установил рекорд по количеству игровых минут в Лиге чемпионов, он превзошел бывшего голкипера испанского "Реала" и португальского "Порту" Икера Касильяса. Результат Касильяса составлял 15 908 минут, Роналду превзошел этот результат на 47-й минуте встречи с "Атлетико".