https://news.day.az/sport/1444862.html Стал известен еще один участник четвертьфинала Лиги чемпионов
Стал известен еще один участник четвертьфинала Лиги чемпионов
Лиссабонская "Бенфика" победила в гостях амстердамский "Аякс" (1:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Португальцы открыли счет в игре на 77-й минуте благодаря усилиям форварда Дарвина Нуньеса. Гримальдо навесил со штрафного, мяч попал в голову Нуньесу, который в прыжке от линии вратарской вколотил мяч под перекладину. Это был первый удар "Бенфики" в створ за матч.
В первом матче команды сыграли вничью (2:2), поэтому по сумме двух игр "Бенфика" одержала победу и прошла в четвертьфинал турнира.
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