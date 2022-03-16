Стал известен еще один участник четвертьфинала Лиги чемпионов

Лиссабонская "Бенфика" победила в гостях амстердамский "Аякс" (1:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Португальцы открыли счет в игре на 77-й минуте благодаря усилиям форварда Дарвина Нуньеса. Гримальдо навесил со штрафного, мяч попал в голову Нуньесу, который в прыжке от линии вратарской вколотил мяч под перекладину. Это был первый удар "Бенфики" в створ за матч.

В первом матче команды сыграли вничью (2:2), поэтому по сумме двух игр "Бенфика" одержала победу и прошла в четвертьфинал турнира.