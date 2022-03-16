Определились шесть из восьми четвертьфиналистов Лиги чемпионов

15 марта состоялись очередные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Лиссабонская "Бенфика" и мадридский "Атлетико" пробились в четвертьфинал главного клубного турнира Европы, выбив амстердамский "Аякс" и "Манчестер Юнайтед" соответственно, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На данный момент известны уже шесть из восьми участников четвертьфинальной стадии ЛЧ: мадридский "Реал", мюнхенская "Бавария", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Бенфика" и "Атлетико".

16 марта определятся еще два участника этой стадии турнира. Ими станут победители пар "Лилль" - "Челси" и "Ювентус" - "Вильярреал".

Напомним, что в первом матче лондонский клуб обыграл у "Лилля" со счетом 2:0, а "Вильярреал" и "Ювентус" разошлись миром - 1:1.

Игры 1/4 финала ЛЧ пройдут 5/6 апреля и 12/13 апреля, полуфинальные - 26/27 апреля и 3/4 мая, а финал запланирован на 28 мая на парижском стадионе "Стад-де-Франс".