Роналду установил новый рекорд в Лиге чемпионов

Португальский форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду установил рекорд Лиги чемпионов в ответном матче 1/8 финала против мадридского "Атлетико". Об этом сообщает Gracenote Live, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На 47-й минуте встречи португалец довел количество минут, проведенным им в главном клубном турнире Европы, до 15 909. Тем самым он побил рекорд бывшего голкипера мадридского "Реала" и "Порту" Икера Касильяса, сыгравшего в Лиге чемпионов 15 908 минут.

К 84-й минуте счет 1:0 в пользу испанского клуба. В первом матче была зафиксирована ничья 1:1.

Роналду вернулся в "МЮ" летом 2021 года. До этого португалец выступал за мадридский "Реал" и туринский "Ювентус". В нынешнем сезоне чемпионата Англии форвард принял участие в 24 встречах, в которых забил 12 мячей и сделал три результативные передачи. В Лиге чемпионов Роналду забил шесть мячей в шести играх.