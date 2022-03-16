16 марта в Национальной арене гимнастики в Баку стартовал первый день 27-го Чемпионата Азербайджана по художественной гимнастике, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На чемпионате в индивидуальной программе выступят гимнастки в двух возрастных категориях - "юниорки" (2007-2009 годов рождения) и "сениорки" (2006 года рождения и старше).

Сегодня пройдут соревнования в индивидуальном многоборье (мяч, обруч, булавы, лента) среди "юниорок" и "сениорок".

Отметим, что 27-й Чемпионат Азербайджана по художественной гимнастике проходит 16-17 марта. В нем участвуют 40 спортсменок из клуба "Оджаг Спорт", Бакинской школы гимнастики, Республиканской комплексной спортивной школы, представляющих Баку, а также гимнастки, представляющие другие города и регионы Азербайджана - Хырдалан (клуб "Зирвя"), Сумгайыт, Гянджу и Мингячевир.

Победители определятся как по отдельным предметам (мяч, обруч, булавы, лента), так и в многоборье.

Отметим, что после двухлетнего перерыва благодаря смягчающим мерам в рамках особого карантинного режима зрители имеют возможность наблюдать за соревнованиями в Национальной арене гимнастики. Они должны иметь при себе действующий сертификат о вакцинации или иммунный сертификат, сертификат о противопоказании к вакцинации от COVID-19, за исключением лиц, не достигших 18-летнего возраста.