Названы сроки возвращения Макгрегора

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт назвал изданию The Sun сроки возвращения в октагон ирландца Конора Макгрегора, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уайт заявил, что, если восстановление после травмы пройдет правильно, Макгрегор будет допущен к тренировкам. В таком случае бой может состояться в начале осени. При этом, по словам Уайта, поединок может быть титульным.